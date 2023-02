Os minutos finais do Sporting-Sp. Braga ficaram marcados por um episódio incomum. Fatawu foi travado em falta na área e Pedro Gonçalves agarrou a bola para bater o penálti enquanto Alvalade pedia que fosse Esgaio a fazê-lo.



Junto à linha lateral, Ruben Amorim tentava falar com o internacional português para que este deixasse o lateral-direito executar a grande penalidade. Pote não ouviu o que o treinador lhe estava a tentar dizer e este último atirou uma garrafa ao chão, em sinal de desagrado.



Certo é que Pedro Gonçalves fez mesmo o 5-0 perante os assobios da plateia. No dia seguinte, o Sporting publicou uma vídeo dos dois protagonistas. Ambos queriam um café, mas só havia uma cápsula depois de Morita «ter tirado dois seguidos», de Edwards ter «tirado outro» e de Matheus ter «tirado um café do c******» disse Pote, em alusão aos autores dos golos frente aos bracarenses.



Sorridentes, os dois tiraram à sorte e acabou por ser Esgaio a ficar com o café. Esta foi a forma bem-humorada do Sporting mostrar que ficou tudo sanado entre ambos.