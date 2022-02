Pedro Gonçalves manifestou-se surpreendido com o seu percurso ascendente no Sporting numa entrevista concedida a um dos patrocinadores do clube. O médio goleador foi campeão na primeira temporada de leão ao peito e destacou-se como melhor marcador da Liga, com um total de 23 golos. Uma ascensão que já levou os adeptos a dedicar um cântico especial a Pote.

«Nunca pensei chegar até aqui, sinceramente, sempre pensei no dia a dia, nunca pensei chegar até ao Sporting e muito menos que podiam criar uma música para mim, fico mesmo orgulhoso», comentou o jogador num excerto da entrevista publicada nas redes sociais.

Pedro Gonçalves sente-se sensibilizado por sentir que os adeptos valorizaram o seu empenho pela equipa. «O meu objetivo é dar tudo pelo clube e fico contente por as pessoas notarem que faço tudo pela camisola e pelo Sporting», destacou ainda.

Ruben Amorim revelou, entretanto, esta sexta-feira, que Pedro Gonçalves está lesionado, com uma mialgia na coxa esquerda e que vai ficar «alguns jogos de fora».