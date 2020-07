Rúben Amorim manifestou-se satisfeito por ir defrontar o FC Porto, no Estádio do Dragão, na próxima quarta-feira, num jogo em que o rival tem fortes possibilidades de comemorar o título de campeão. Para o treinador do Sporting é uma oportunidade para os jogadores mais jovens sentirem brio e para crescerem.

«Fico feliz por o FC Porto não ser ainda campeão. Quero que os jogadores, principalmente os mais novos, sintam essa pressão. Vamos jogar como sempre, para ganhar. Se o FC Porto for campeão, os jogadores devem sentir essa festa e essa dor», começou por destacar depois da vitória sobre o Santa Clara.

Qualquer que seja o resultado do clássico, Rúben Amorim considera que o Sporting vai sair sempre a ganhar. «Ficaremos sempre a ganhar: vencendo ou perdendo, os jogadores vão crescer de qualquer maneira. O nosso objetivo é sempre ganhar. Mas é um rival histórico do Sporting que pode fazer festa connosco em campo. Acho que isso é importante para os miúdos perceberem que têm que ter brio profissional, e acho que vão ter», acrescentou.

Rúben Amorim tem apostado nos mais jovens, mas tem referido sempre que precisam de ganhar mentalidade de campeão e, nesse sentido, o clássico também pode ajudar. «O Sporting não está habituado a ganhar, mas a história do clube assim o exige. Quem está no clube te de se adaptar a essa cultura. É ganhar. Vencer jogo a jogo. O clube assim o exige. Também temos de ter calma com eles. Muitos deles estão habituados na formação a jogar para ganhar, eles crescem com isso mas, acima de tudo, têm que acreditar que é possível», referiu ainda.