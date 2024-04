Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória sobre o Benfica, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.

[Análise ao jogo] «Numa fase em que tudo conta foi uma vitória importante, em termos de confronto direto, será, acho eu, a diferença de golos. Um jogo muito complicado. Entrámos muito bem, impossível entrar melhor, mas achei a equipa um pouco ansiosa. Exemplo de Morita no meio campo. Não deixámos o Benfica criar muitas situações. Aquele golo antes do intervalo complicou as contas, mas na segunda parte tivemos mais oportunidades. Correu tudo bem e agora é seguir em frente.»

[O golo madrugador foi contraproducente para a equipa?] «Não acho. Estávamos um pouco ansiosos com a bola. O Benfica teve muita qualidade. O Neres e o Di María não tinham posição fixa e isso torna complicado pressionarmos a zona da bola. Não tivemos tanto a bola, mas mesmo assim defendemos bem. Na segunda parte melhoramos e foi um jogo dividido que acabou por cair para nós e ainda bem.»

[Alterações estão relacionadas com as meias-finais?] «Pela gestão dos jogadores e pela meia final. Todos estão preparados para jogar.»

[Dois golos do Geny] «É importante para todos. Não é a primeira vez que um jogador do Sporting chora. Ele teve a época passada marcada por lesões, está agora a crescer e fez dois golos num jogo importantíssimo. O Quaresma também passou um mau bocado em Tondela e na Alemanha. Eles querem muito isto e chorar é um desabafo quando as coisas correm bem.»

[Possibilidade de não serem campeões?] «Claro que há e já falei com os jogadores. Quatro pontos de avanço? É um dia mau e fica-se com um. Amanhã estaremos a treinar na Academia… como sempre.»