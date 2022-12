Ruben Amorim falou da renovação do contrato na conferência de imprensa que se seguiu à goleada ao Farense (6-0), na estreia do Sporting na Taça da Liga:

- Em relação aos pormenores do meu contrato, é uma coisa particular e não vou estar a dar justificações. É uma coisa minha, de mim ninguém precisa de saber nada. A renovação foi feita por três anos, sabendo que os jogos é que ditam, isso não mudou, tendo um a no ou três anos.

- Interesses de fora sempre houve, o que digo é que se tiver de sair será pela cláusula ou para casa. São as únicas duas maneiras. Gosto de estar aqui, sabendo que estou a gastar alguns créditos que tinha desde a fase má. Sabemos que poemos fazer melhor pelo clube. Gosto de estar cá.

- O que o contrato diz é que estou aqui para a luta com todos os sportinguistas. Vai ser difícil, os lugares de Champions vão diminuir, sou menos ingénuo do que era há três anos, o que digo é que estou aqui com eles, gosto de estar cá. Se tiver de sair, alguém vai ter de pagar a cláusula. Isso dá-nos tranquilidade para evitar a conversa se ia ou não renovar contrato.