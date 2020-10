Declarações do treinador, Ruben Amorim, após a vitória dos leões frente ao Santa Clara (2-1) nos Açores:

«Quero realçar a presença do público que esteve muito bem sentado e respeitou muito bem as regras. Deu um grande exemplo, quando temos fotografias de outros desportos a não haver respeito pelo distanciamento.»

«Em relação ao jogo, penso que foi jogo de sentido único. Estivemos muito bem na primeira parte, com uma boa dinâmica, com muitas oportunidades para fazer golo e depois, mais uma vez no fim de uma parte, como foi contra o Porto, quando o jogo está completamente controlado, sofremos o golo.»

«Penso que os jogadores que entraram, entraram bem. Deram muito força à equipa e penso que os jogadores estão todos de parabéns.»