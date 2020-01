O Sporting ultrapassou o Famalicão, chegou esta segunda-feira ao terceiro lugar da Liga e Jorge Silas aponta agora ao FC Porto como o próximo alvo, sem deixar de olhar para o Benfica. O treinador dos leões assume que vai ser muito difícil chegar ao líder, até pela forma como a equipa de Bruno Lage está a jogar, mas diz que, enquanto for matematicamente possível, não vai deixar de acreditar-

- Neste momento estamos em terceiro. O Famalicão é, na minha opinião, a grande surpresa da Liga, com um futebol muito ofensivo, com muitos golos. Não acredito que o Famalicão, por ter perdido esta semana, se deixe ficar por aqui. Depois há o Braga, o Vitória, o Rio Ave, que também têm jogado bom futebol. O FC Porto ainda não jogou esta semana, mas é um dos nossos objetivos. Vamos olhar para o FC Porto e se chegarmos lá, vamos pensar no Benfica, mas sem esquecer os que vêm atrás. O Braga, que acabou de ganhar a Taça da Liga, o Vitória, o Rio Ave e o próprio Famalicão.

[Ainda acredita que é possível chegar ao Benfica?]

- Apanhar o Benfica é mais difícil, até porque o Benfica está bem. Mas, enquanto for matematicamente possível, vamos acreditar, mas não vai ser fácil. O Benfica está muito bem.