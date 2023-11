O Sporting enviou esta quarta-feira uma comunicação à CMVM, através da qual coloca tudo em pratos limpos: a SAD leonina anuncia quanto custou cada reforço, quanto ganhou com todas as saídas, mais os bónus, os valores das comissões e todos os detalhes.

Nesse sentido, o Sporting revelou que Gyokeres custou 20 milhões de euros, mas que pode custar mais quatro milhões em bónus e que a isto ainda que acrescentar dois milhões de comissões à empresa de agenciamento. Feitas as contas, o sueco pode custar um total de 26 milhões.

«Coventry City FC fica com 15 por cento de uma mais-valia futura que pode ser reduzida até 10 por cento por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial de objetivos individuais e coletivos. Comissão de intermediação com a empresa HCM Sports Management FZE. Comissão de manutenção com a empresa A+ Management Lda», adianta a SAD leonina.

Já Morten Hjulmand custou 18 milhões e pode ainda obrigar o Sporting ao pagamento de mais três milhões de euros de bónus.

O Sporting confirma também que pagou 7 milhões de euros pela compra de Trincão, que estava em Alvalade por empréstimo, detalhando que «o FC Barcelona fica com 50 por cento de uma futura venda após deduzir a comissão e o mecanismo de solidariedade».

Para além disso, a SAD leonina pagou 314 mil euros de «comissão de manutenção com a empresa Gestifute SA».

Já Ivan Fresneda custou 9 milhões de euros, havendo a possibilidade de custar mais 2 milhões em bónus. O Sporting paga cerca de 900 mil euros de comissões.

«O Real Valladolid CD SAD fica com 10 por cento de uma mais-valia futura após deduzir comissão e mecanismo de solidariedade», adianta-se.

Destaque também para o facto de a SAD ter pagado mais 7,7 milhões de euros por Pedro Gonçalves, informando que este valor é referente à «compra de 40 por cento da futura venda, reduzindo para 10 por cento o passivo contingente com o FC Famalicão SAD».

Por fim, antes de vender Manuel Ugarte ao PSG o Sporting pagou dois milhões de euros ao Famalicão «para compra de 10 por cento da futura venda, reduzindo para 20 por cento o passivo contingente com o FC Famalicão SAD».