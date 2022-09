O Sporting não encontrou colocação para o médio brasileiro Eduardo até ao fecho do mercado em Portugal e acabou por inscrevê-lo na Liga.

O nome do jogador contratado em 2019/20 à B SAD surgiu na atualização das 21h00, a penúltima do dia de encerramento do mercado.

Além de Eduardo, o Sporting inscreveu outros dois jogadores da formação: João Daniel, médio de 20 anos que é internacional jovem por Portugal, e Nicolai Skoglund, avançado norueguês de 19 anos que tem estado integrado na equipa sub-23 dos leões.