Um dia depois da vitória em Chaves, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, em Alcochete, já com os olhos postos na Dinamarca onde, na próxima quinta-feira, volta a defrontar o Midtjylland, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os titulares no jogo da 21.ª jornada da liga fizeram trabalho de recuperação, enquanto restantes jogadores treinaram normalmente, às ordens de Ruben Amorim. Daniel Bragança, ainda em tratamento, foi o único ausente.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pela manhã (10h30), antes de Ruben Amorim fazer a antevisão do segundo jogo com o Midtjylland, numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h30.

Depois do almoço, a equipa viaja para a Dinamarca. O segundo jogo com o Midtjylland, depois do empate em Alvalade (1-1), está marcado para as 17h45 de quinta-feira.