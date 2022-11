Sotiris Alexandropoulos regressou esta quarta-feira aos treinos do Sporting, após a ausência para representar a seleção da Grécia, segundo informou o clube.

Além do internacional grego, o treinador Ruben Amorim contou com a participação de vários jogadores provenientes da formação no apronto realizado na academia do clube, em Alcochete, com vista à estreia na Taça de Liga.

O plantel sportinguista vai beneficiar agora de dois dias de folga, regressando aos treinos no próximo sábado (10h30), de novo em Alcochete.

O Sporting estreia-se na Taça da Liga a 30 de novembro, frente ao Farense, da II Liga, em jogo da primeira ronda do Grupo B, defrontando depois Rio Ave e Marítimo, ambos do escalão principal, a 7 e 13 de dezembro, respetivamente.