Rafael Nel assinou contrato profissional pelo Sporting, informou o clube leonino.

Avançado de 17 anos, Rafael Nel chegou ao Sporting em 2020/21 depois de ter passado pelo Belenenses. Antes esteve também na formação do Benfica.

Pelo Sporting, o jovem futebolista sagrou-se campeão nacional de juvenis, tendo ainda representado a equipa na UEFA Youth League.

«Gosto muito da forma como o Paulinho joga de costas para a baliza e também gosto do Rodrigo Ribeiro. Tenho a sorte de já ter jogado com ele e de aprender com ele», disse Rafael Nel em declarações aos canais próprios do Sporting».

«Vou trabalhar ao máximo, essa oportunidade vai surgir naturalmente. Estar aqui já é uma sorte. O Sporting é o único português que aposta realmente na formação», acrescentou.