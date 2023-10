Jeremiah St. Juste está de regresso às opções de Ruben Amorim.

O central treinou esta segunda-feira totalmente integrado no grupo de trabalho, o que aconteceu pela primeira vez esta temporada.

O jogador, recorde-se, estava parado desde 13 de abril, quando contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda em Turim: tudo aconteceu ao fazer um pique na área ofensiva com o brasileiro Danilo, frente à Juventus, em jogo da Liga Europa.

Na altura St. Juste percebeu de imediato a gravidade da lesão, ficou agarrado à coxa e saiu de campo em lágrimas, completamente inconsolável. Desde então foram quase seis meses de recuperação.

No início de julho, aliás, no primeiro dia da nova época, o central até se apresentou na Academia a coxear e com um penso no joelho, integrando de imediato o boletim clínico.

Até hoje, quando começou a treinar normalmente no relvado. A três dias do importante confronto com a Atalanta, em Alvalade, na próxima quinta-feira, a contar para a Liga Europa. Um jogo para o qual ainda não deve ser opção, após a longa paragem que enfrentou.

Ausência certa para Ruben Amorim, recorde-se, será Coates, que saiu mais cedo do jogo frente ao Farense, com uma lesão muscular. Para compensar as ausências, o treinador chamou os jovens Diogo Pinto, Lucas Dias e Tiago Ferreira.