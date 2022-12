A integração do central Jeremiah St. Juste foi a grande novidade no treino do Sporting desta quarta-feira, dia em que os leões começaram a preparar a receção ao Paços de Ferreira, jogo relativo à 14.ª jornada da Liga marcado para o próximo dia 29.

O central neerlandês recuperou de uma contusão óssea no joelho esquerdo e, ao que tudo indica, já vai poder integrar as opções de Ruben Amorim para o regresso à Liga.

Ainda entregues ao departamento médico, continuam Morita, luís Neto, Daniel Bragança e, o caso mais recente, Sotiris,

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, pela manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.