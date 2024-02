O Sporting superou, em Vila do Conde, a centena de golos em 37 jogos oficiais em 2023/24.

O 2-1, apontado por Viktor Gyökeres, o jogador que mais contribui para o registo profícuo da equipa de Ruben Amorim, foi o centésimo golos dos leões, que marcaram ainda mais um (Coates) no empate a três golos.

O Sporting caminha a passos largos para a época mais produtiva não só da era Ruben Amorim, como também das últimas décadas.

Com uma média de 2,7 golos por jogo, o conjunto leonino tem nesta altura mais 16 golos do que o Benfica e 34 (!) do que o FC Porto.