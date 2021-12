Luís Neto recorreu às redes sociais para apresentar um pedido de desculpas, aos colegas e aos adeptos do Sporting, pela expulsão em Barcelos.

«Nada do que possa dizer vai justificar o acto irrefletido que tive, ninguém está mais triste e desiludido com a minha atitude que eu», começa por escrever o central leonino.

Neto fala depois em «provocação feia que devia ter sido ignorada e nunca respondida com aquela reação».

«Pedir desculpa aos adeptos e aos meus companheiros e voltar forte ao trabalho para lutar por este símbolo. O mais importante foi alcançado, mais três pontos na nossa caminhada», conclui.

Neto foi expulso ao minuto 21 do Gil Vicente-Sporting, apenas dez minutos depois do cartão vermelho exibido a Fujimoto, jogador da equipa da casa. O encontro da 15.ª jornada da Liga ficou assim com dez jogadores de cada lado, e o Sporting venceu por 3-0.