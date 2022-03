Marcus Edwards foi lançado ao intervalo no jogo com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal mas ainda procura encontrar espaço no Sporting. Ruben Amorim lamentou o pouco tempo de treino do jogador, mas alerta que o inglês precisa de um período de adaptação como outros jogadores, entre os quais Manuel Ugarte.

«A responsabilidade é diferente e ele sente. Não tem tido muito tempo para treinar e tira-lhe algumas rotinas. Precisa de muita confiança de toda a gente à volta. Se calhar no Vitória sentia-se mais à vontade para perder a bola e aqui, se calhar, os colegas são mais chatos com ele. O Ugarte demorou muito tempo a adaptar-se à nossa equipa, foi um jogador que investimos bastante e não tinha minutos e, de repente, houve um clique com a lesão do Palhinha, ele conseguiu crescer e com os jogos ganha qualidade. É isso que vai acontecer com o Edwards. Foi importante trazê-lo em dezembro para fazer esse trabalho não só nesta época mas também na próxima e ele sentir-se em casa. Pensar no presente e no futuro. O Edwards vai ter tempo para demonstrar toda a sua qualidade e eu tenho a certeza de que isso vai acontecer», frisou em conferência de imprensa.

Com João Palhinha de fora «nos próximos dois jogos» e Daniel Bragança talvez «um pouco mais», Dário Essugo é um dos jogadores à espreita de nova oportunidade na equipa principal.

«Apesar de não ser o momento certo em termos de momento da equipa, é mais fácil quando está a vencer jogos após jogos, mas a equipa não perde a sua identidade. É a oportunidade de lançar algum miúdo, não sei se o vamos fazer esta semana», assumiu Amorim.

O Sporting recebe o Arouca este sábado, pelas 20h30, em jogo da 25.ª jornada da Liga.