Marcus Edwards brilhou no empate do Sporting em Londres, frente ao Tottenham, e em Inglaterra houve quem ficasse impressionado com o britânico dos leões.

Como foi o caso de Owen Hargreaves, antigo internacional inglês, que afirmou que o golo de Edwards o fez lembrar... Messi.

«Quando Mauricio Pochettino estava no Tottenham disse que o Edwards se movimentava com o Messi. O toque na bola que dá antes do golo e depois... ‘boom’. Isso é à Messi. O equilíbrio, o toque de bola, o drible. O rapaz tem muita habilidade com a bola nos pés e finaliza muito bem», disse, na BT Sport.

«A driblar ele é um jogador de topo, mesmo. Faz parecer fácil», disse ainda, citado pela Eurosport.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)