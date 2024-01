O futebolista do Sporting, Matheus Reis, já treinou integrado às ordens do treinador Ruben Amorim este domingo, na preparação para o jogo ante o Sporting de Braga, das meias-finais da Taça da Liga.

O brasileiro foi ausência no jogo da 18.ª jornada da I Liga, em Vizela, na quinta-feira (vitória dos leões por 5-2), devido a «síndrome gripal», segundo a explicação dada pelo clube.

Quem continua ausente, em tratamento, é o lateral-direito espanhol Iván Fresneda.

O Sporting volta a treinar na segunda-feira e Ruben Amorim faz a antevisão do jogo ante o Sporting de Braga em conferência de imprensa, agendada para as 13h45. O encontro está agendado para as 19h45 de terça-feira, em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.