Domingos Duarte, Kieran Trippier, Yan Couto e José Mourinho.

O mercado de transferências continua com movimentações e, nas últimas horas, é notícia o central português Domingos Duarte, que pode estar perto de rumar ao Brasil, para o Flamengo, de acordo com o The Athletic.

Já o lateral-direito Kieran Trippier está perto do Bayern Munique. Apesar de o Newcastle ter recusado uma primeira oferta do clube da Bundesliga, Trippier foi autorizado a falar com o Bayern, com quem terá já concordado termos pessoais.

Em Espanha, é notícia outro lateral-direito, o ex-Sp. Braga Yan Couto, colocado no radar do Real Madrid.

E também em Espanha, mais concretamente em Barcelona, foi apanhado na manhã deste domingo… o treinador português José Mourinho.