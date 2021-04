Matheus Nunes conta, desde o fim do ano passado, com um trunfo de peso no mercado: Jorge Mendes. O Maisfutebol sabe que o responsável pela Gestifute passou recentemente a representar a carreira do jovem médio do Sporting, em conjunto com os brasileiros da TFM Agency.

Agora com Mendes por trás, o futuro do jogador brasileiro de 22 anos caminha cada vez mais para uma transferência no verão deste ano, sendo que o emblema de Alvalade, ciente do forte impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19, espera um encaixe de pelo menos 10 milhões de euros.

Apesar de sonhar também com uma venda de Nuno Mendes por 70 milhões de euros, uma transferência em definitivo de Matheus Nunes ajudaria o Sporting a conseguir a compra de João Mario, que pertence aos italianos do Inter de Milão, e está emprestado apenas até junho deste ano. A permanência do internacional português, inclusive, é uma das prioridades do presidente Frederico Varandas para 2021/20.

Não bastasse o desejo de continuar a contar com o João Mário, os verdes e brancos querem dar ainda mais tempo de jogo para Daniel Bragança na próxima temporada, o que consequentemente acabaria por tirar espaço de Matheus Nunes, que tem contrato até junho de 2025 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.