O Valladolid admite que será «pouco provável» pagar dez milhões de euros por Gonzalo Plata ao Sporting, segundo o diretor desportivo do clube espanhol Fran Sánchez.



«É difícil que aconteça [o negócio] e pouco provável que possamos pagar 10 milhões para ficar com o jogador. Não quero fechar portas. É um jogador muito bom, mas tem de melhorar algumas coisas», referiu o dirigente, citado pelo «ElDesmarque».



Sánchez acrescentou ainda que emblemas do primeiro escalão do futebol espanhol abordaram o clube por causa do internacional equatoriano.



«Todos são capitais. Os representantes do Sergio León e do Plata ligaram-nos com contactos de equipas da primeira, mas não chegaram ofertas por eles nem pelo Weissman», concluiu.



Plata, de 21 anos, disputou 16 jogos e marcou quatro golos esta temporada. Caso não fique em Espanha, o extremo pode mudar-se para Guimarães no negócio que envolveu a ida de Marcus Edwards para Alvalade.