Marcus Edwards e Islam Slimani foram inscritos pelo Sporting na Liga e os leões já anunciaram as contratações dos reforços de inverno.

Tal como o Maisfutebol já havia noticiado, e confirma agora o V. Guimarães, Edwards ruma aos campeões nacionais a troco de 7,670 milhões de euros a troco de 50 por cento do passe - a outra metade está na posse do Tottenham - podendo a isto juntar-se uma nova receita de 500 mil euros mediante objetivos.

Do Sporting, os vimaranenses recebem ainda Bruno Gaspar em definitivo (totalidade dos direitos económicos e contrato até 2026) e Geny Catamo por empréstimo até ao final desta época com direito de preferência para extender o vínculo de cedência por mais uma época.

Além disso, o V. Guimarães fica com direito de preferência e exclusividade para a contratação de Gonzalo Plata a partir da época de 2022/23. No caso de o Valladolid assumir o direito de opção sobre Plata e contratar o jogador pela cláusula de 10 milhões de euros, então o V. Guimarães tem direito a outro jogador (ou jogadores) avaliados num total de três milhões de euros.

«No âmbito da transferência de Edwards o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham Hotspur Football Club, 10% de uma mais-valia futura a receber pelo clube londrino, tendo este prescindido também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade», lê-se ainda no comunicado emitido pelo clube minhoto.

Quanto a Slimani, trata-se de um regresso a uma casa que foi dele entre 2013 e 2016 e de onde saiu rumo aos ingleses do Leicester por 30 milhões de euros.

