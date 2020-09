Rúben Amorim está de volta ao banco do Sporting, depois de ter falhado os dois jogos anteriores dos leões por causa da covid-19.

Nuno Santos, um dos reforços leoninos para esta época, não esconde que é uma satisfação muito grande o técnico estar de volta.

«Em relação ao mister, é sempre bom termos o nosso treinador principal, termos o líder connosco é uma motivação extra», disse, aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o LASK, para a Liga Europa.

O extremo assume que o emblema de Alvalade terá de ter paciência para derrotar a equipa austríaca e que jogar em casa é uma vantagem, mesmo em público nas bancadas.

«Vai ser um jogo intenso. Temos de ter paciência a ter bola e jogar o nosso futebol, como fizemos nos últimos dois jogos», defendeu.

«Não me preocupa a eliminatória ser só a uma mão, até porque jogamos em casa. Não temos de fazer viagem, estamos a jogar no nosso estádio e com uma grande vontade de vencer.»