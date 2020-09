Depois de ter comandado o Sporting nos dois primeiros duelos oficias da época, Emanuel Ferro voltará a assumir o papel de adjunto dos leões, uma vez que Rúben Amorim já está recuperado da covid-19.

O técnico esteve, ainda assim, presente na conferência de imprensa de antevisão à partida com o LASK, para a Liga Europa, e congratulou-se pelo regresso de Amorim, assim como de alguns jogadores como Maximiano e Pedro Gonçalves.

«É sem dúvida um fator de grande satisfação. A equipa apresentou-se forte mesmo com as ausências, mas com este regresso dos jogadores e do treinador estará mais forte, é indubitável. O facto de terem regressado deixa a equipa mais satisfeita e mais capaz para responder ao jogo de amanhã», disse, aos jornalistas.

Ferro reconhece que os jogadores que estiveram em isolamento e que agora regressaram tiveram uma preparação diferente, mas mostra-se confiante.

Temos um grupo de trabalho que tem vindo a preparar-se coletivamente. Quem esteve de fora teve uma preparação muito específica, passou muito pouco tempo com a equipa. Mas acreditamos que temos ativos muito fortes e temos de os aproveitar.