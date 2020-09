Pedro Gonçalves está recuperado de covid-19 e já integrou o treino do Sporting na manhã desta quarta-feira, véspera do encontro com o LASK Linz, para o playoff da Liga Europa.

O médio contratado ao Famalicão foi mesmo praxado antes da sessão, ao passar por um túnel formado pelos colegas para uns calduços.

Ausentes da sessão estiveram Renan, João Palhinha e Borja, os três jogadores que ainda esperam autorização para voltar a Alcochete, depois dos testes positivos à covid-19.

Rúben Amorim esteve privado de Jovane Cabral, que saiu lesionado do jogo em Paços de Ferreira, no domingo, e por isso dificilmente estará apto para o duelo com o LASK.

À ordens do técnico esteve o reforço Bruno Tabata, recrutado ao Portimonense e oficializado na véspera.

A sessão de treino contou com a presença de 26 jogadores, pelo menos na parte inicial, aberta a comunicação social.

Jogadores presentes no treino do Sporting:

Guarda-redes: Adán, Luís Maximiano, André Paulo e Hugo Cunha;

Defesas: Porro, Coates, Neto, Gonçalo Inácio, Feddal, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Antunes;

Médios: Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Wendel e Daniel Bragança, Pedro Gonçalves;

Avançados: Mees de Wit, Gonzalo Plata, Bruno Tabata, Nuno Santos, Joelson, Vietto, Sporar, Luiz Phellype e Tiago Tomás.