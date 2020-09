Rúben Amorim está curado da covid-19 e voltou aos treinos do Sporting.

O técnico leonino orientou a sessão desta terça-feira, de acordo com a informação disponibilizada pelo clube, que entre as imagens disponibilizadas mostra mesmo Amorim a dar uma palestra ao grupo.

O Sporting iniciou a preparação para o jogo com o LASK Linz, do playoff da Liga Europa, agendado para quinta-feira (20h).

Os leões voltam a treinar na manhã desta quarta-feira, com a parte inicial da sessão aberta à comunicação social. Para o final da tarde está prevista a conferência de imprensa de antevisão do jogo, com o técnico Emanuel Ferro e um jogador.