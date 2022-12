Antunes, jogador do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV após a derrota com o Sporting, por 3-0, na 14.ª jornada da Liga. . Os pacenses são últimos do campeonato:

«É sempre muito especial voltar a uma casa em que fui feliz. Ter sido recebido como fui é muito especial. Agradeço todo o carinho dado, durante o jogo e todo este tempo. Não foi o resultado que queríamos, nem estávamos à espera. Entrámos mal. Num erro individual surgiu o primeiro golo do encontro, depois perdemos um pouco a cabeça e perdemos o jogo naturalmente.»

«O que há a fazer? É uma vitória, estamos a precisar de uma vitória, de alguma coisa que nos anime. Estamos numa situação difícil, em que ninguém queria estar. Só há uma forma, que é lutar até ao fim. A partir do próximo jogo é um novo ano e vamos tentar dar a volta a isto.»