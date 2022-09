O Sporting parte nesta manhã para Frankfurt, onde vai defrontar o Eintracht, para a estreia na Champions League 2022/23. Paulinho segue com a comitiva leonina.

O avançado esteve fora das opções de Ruben Amorim nos últimos jogos devido a lesão. No entanto, foi integrado durante esta semana nos treinos e, agora, segue viagem com a equipa para o duelo com os alemães.