Pedro Gonçalves vai trocar de camisola e passa na nova época a ser o número 8.

O que acaba por ser uma surpresa, já que o avançado não tem, até à data, qualquer ligação com este dorsal. O melhor marcador leonino na última época abandona assim o 28, que o acompanhava há quatro anos, desde a primeira temporada no Famalicão.

A numeração do plantel leonino tem outras novidades, porém. Essugo passa a ser o 14, que na última década esteve ligado sobretudo a William Carvalho. O internacional português vestiu a camisola 14 em cinco temporadas no Sporting e manteve-a no Betis e na Seleção.

Desde que ele saiu do Sporting, só voltou a ser utilizada um ano: na primeira época no clube, Luís Neto optou pelo 14, porque o 13 estava ocupado por Ristovski. Na temporada a seguir o macedónio saiu do clube, Neto pegou no 13 e o 14 nunca mais foi utilizado.

Até agora, que passa a ser o número de Dário Essugo, ele que nas três épocas de plantel principal vestiu sempre o 84.

Por fim, refira-se que Chermiti mudou também de dorsal e vai vestir o 19, que ficou livre com a saída de Bellerin. Eduardo Quaresma mantém o 72 que usou na última temporada em Alvalade, deixando o 26 que vestia no Hoffenheim, e Geny Catamo passa a ser o 21, que utilizou na temporada em que esteve cedido ao V. Guimaraes.