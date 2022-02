Antes de rumar ao Famalicão, Pedro Gonçalves viveu uma aventura no Wolverhampton, há semelhança de muitos outros portugueses, mas a experiência nos «lobos» de Inglaterra passou, sobretudo, pela equipa sub-23.

O treinador de Pote nessa altura, Rob Edwards, apelidou-o de «um diamante em bruto».

«É um jovem brilhante e está a sair-se muito bem. Estou muito orgulhoso dele e muito feliz por ele», começou por dizer à Sky Sports.

Edwards revelou que troca mensagens com o futebolista leonino com «bastante frequência» e enalteceu os golos que apontou na temporada passada e em muito contribuíram para a conquista do título de campeão nacional.

«O seu sucesso não me surpreende em nada. O que me surpreendeu é a quantidade de golos que ele marcou porque também marcou quando jogava connosco, era uma ameaça, mas nunca foi em abundância. Mas todo o crédito para ele pelo que tem vindo a fazer. Trabalhou muito, por isso merece tudo o que recebe.»

O antigo técnico do internacional português explicou que a sua saída dos Wolves prendeu-se com a falta de espaço na equipa principal.

«O clube não queria que ele saísse, mas ele sentiu que não teria a oportunidade de jogar com o Nuno [Espírito Santo]. Isso não é uma crítica ao Nuno, porque ele esteve muito bem. O Pedro apenas sentiu que com João Moutinho, Ruben Neves e Leander Dendoncker lá ele não ia conseguir passar à frente deles, mas também sentiu que era capaz de fazê-lo. Então, decidiu sair e foi incrível em Famalicão. Foi para o Sporting e continuou nessa trajetória ascendente», observou.

Edwards referiu ainda que Pote tem «a atitude certa» e «terá uma carreira fenomenal». Esta noite, espera ver «quão bem ele se sai», diante do Manchester City, em Alvalade.