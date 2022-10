Depois de ter sido suplente utilizado no jogo com o Arouca, Pedro Porro deverá regressar às opções iniciais de Ruben Amorim na receção do Sporting ao Eintracht Frankfurt para a Liga dos Campeões.

Na antevisão ao encontro, Porro foi questionado sobre a fase complicada que Ricardo Esgaio, parceiro de posição, está a atravessar e as críticas que tem recebido dos adeptos. «É triste, porque o Esgaio é muito boa pessoa e um grande companheiro. Quando ele joga, apoio-o ao máximo. Ele é forte e não tem de pensar nisso. Faz as coisas bem e isso é o que conta», disse.

«Vai ser um jogo difícil, como todos os que temos. Eles são uma grande equipa e demonstraram que por isso estão na Champions. Estamos focados em ganhar e é isso que vamos fazer», acrescentou Porro, já sobre o duelo desta terça-feira, decisivo para a continuidade dos leões na Champions.

O lateral-direito espanhol comentou ainda o momento que os leões atravessam em termos defensivos, com uma sequência de nove jogos a sofrer golos.

«Acho que também temos jogos em que estamos muito bem na defesa, mas os adversários também jogam bem e há dias em que as coisas não correm tão bem. Estamos focados em fazer bem as coisas e é isso que vamos tentar fazer amanhã», referiu.