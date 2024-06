Cristiano Piccini, lateral direito que brilhou no Sporting antes de se transferir para o Valencia, foi assaldo em Ibiza. foi o próprio jogador quem o revelou numa longa mensagem publicada nas redes sociais, a contar como tudo aconteceu e a avisar quem o lê para ter muito cuidado se for visitar a ilha das Baleares.

Segundo Piccini, os ladrões roubaram-lhe o relógio e, como ele reagiu, tentaram atropelá-lo a ele e à esposa. Tudo isto a meio da tarde deste sábado, com muitas pessoas na zona, que inclusivamente presenciaram tudo.

Mensagem de Piccini:

«Olá a todos. Escrevo-vos para se prevenirem e para que o que aconteceu comigo hoje não aconteça com mais ninguém. Estava a passear na Marina di Botafoch, em Ibiza, frente ao Ibiza Gran Hotel, quando fui atacado por duas pessoas às três horas da tarde, por italianos: pelo sotaque tenho a certeza que eram napolitanos. Eles atacaram-me por trás, e roubaram-me o relógio. Eu reagi rapidamente e consegui chegar até ao ladrão que estava a subir para uma moto, o 'amigo' dele tentou atropelar a minha esposa, e depois tentou atropelar-me a mim. Não consegui recuperar o meu relógio. O mais importante é que eu e a minha família estamos bem, sem nenhum arranhão. Mas o que mais me irrita é que esta ilha, que para mim é o lar, está cheia destas pessoas más, que agem sem controlo e sem escrúpulos em todas as circunstâncias, sem se importar se as vítimas estão com filhos ou não. Sem falar nas pessoas que presenciaram o roubo e não se preocuparam em ajudar. Enfim, se estiver a pensar em vir para Ibiza, cuidado com o que veste, hoje em dia não podemos ficar tranquilos em nenhum lugar.»