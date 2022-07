O Sporting defronta esta quarta-feira os belgas do Saint Gilloise, numa partida de preparação para a época 2022/23.



O Maisfutebol vai acompanhar o encontro, que tem início marcado para as 19h00, no estádio da Bela Vista, no Parchal, Algarve, AO MINUTO.



Além da partida contra o vice-campeão belga, os leões têm ainda mais dois jogos agendados no Algarve contra Villarreal e Roma.