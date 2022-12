Os Prémios Stromp foram entregues na noite desta sexta-feira, numa gala que decorreu no hotel Sheraton, em Lisboa.

Uma cerimónia que distinguiu várias personalidades do Sporting, do futebol às restantes modalidades, depois de já terem sido conhecidos os vencedores em novembro.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, que não esteve no evento presencialmente, por estar fora do país devido a motivos pessoais, surgiu numa curta mensagem em vídeo.

«Gostaria, primeiro, de congratular todos os premiados nestes 60 anos dos prémios Stromp. Segundo, queria também congratular o facto de, após dois anos de ausência devido à pandemia, ver novamente toda a gente reunida à mesa Uma palavra a todos os premiados por um magnífico serviço prestado ao Sporting. Seja no fórum de atletas, de sócios ou dirigentes», referiu.

A lista dos prémios Stromp de 2022:



PRÉMIOS POR ESCOLHA



Atleta do ano: Merlim (Futsal) e Auriol Dongmo (Atletismo)



Equipa do ano: Equipa masculina de Futsal



Revelação do Ano: Ugarte (Futebol) e Francisco Costa (Andebol)



Futebolista do Ano: Adán



Técnico do Ano: Ricardo Costa (Andebol)



Coordenador: Miguel Almeida (Ténis de Mesa)

Dirigente: Francisco Salgado Zenha (Conselho Diretivo)

Academia: Mateus Fernandes

Sócio: Nuno Feliciano Carvalho (Agriloja)

Dedicação: Ricardo Filipe (Filstone, SA)

Saudade: Sérgio Abrantes Mendes, Antero Silva Resende

Especial funcionário: Paulo Silva Almeida (Departamento Sócios)

Especial Carreira: Nelson Costa (Treinador Taekwondo)

Especial Mérito Desportivo: Equipa masculina Natação



PRÉMIOS POR INERÊNCIA

Mundial: André Santos (Kickboxing)

Mundial: Vicente Pereira, Diogo Matos, João Vaz, André Almeida (Natação Adaptada)

Mundial: João Soldado (Ténis Mesa Adaptado)

Mundial: Bárbara Silva (Kempo)

Mundial: Sofia Moncóvio, Rita Batista (Hóquei Patins)

Mundial: Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto (Hóquei Patins)

Mundial: Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares, Lucas Santos, João Félix, José Domingues, Sofia Correia (Ginástica)

Europeu: João Costa (Tiro)

Europeu: Teresa Bonvalot (Surf)

Europeu: Tomás Paçó, João Matos, Erick Mendonça, Miguel Ângelo, Pany Varela, Pauleta, Zicky Té (Futsal)

Europeu: Tiago Santos e Hugo Estrela (Kickboxing)

Europeu: Equipa masculina Corta-Mato