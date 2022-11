O Sporting divulgou esta quarta-feira os prémios Stromp do ano de 2022.



No futebol, Antonio Adán foi eleito o futebolista do ano, ao passado que Manuel Ugarte venceu o prémio Revelação juntamente com Francisco Costa (andebol). Por sua vez, Mateus Fernandes recebeu o prémio «academia».



A equipa de futsal, que conquistou todos os títulos internos, foi distinguida como a Equipa do Ano. Já Merlim (futsal) e Auriol Dongmo (Atletismo), campeã mundial indoor do arremesso de peso e medalha de prata no Europeu.



Ricardo Costa (Andebol) foi o treinador do ano no clube verde e branco.

A lista dos prémios Stromp de 2022:



PRÉMIOS POR ESCOLHA



Atleta do ano: Merlim (Futsal) e Auriol Dongmo (Atletismo)



Equipa do ano: Equipa masculina de Futsal



Revelação do Ano: Ugarte (Futebol) e Francisco Costa (Andebol)



Futebolista do Ano: Adán



Técnico do Ano: Ricardo Costa (Andebol)



Coordenador: Miguel Almeida (Ténis de Mesa)

Dirigente: Francisco Salgado Zenha (Conselho Diretivo)

Academia: Mateus Fernandes

Sócio: Nuno Feliciano Carvalho (Agriloja)

Dedicação: Ricardo Filipe (Filstone, SA)

Saudade: Sérgio Abrantes Mendes, Antero Silva Resende

Especial funcionário: Paulo Silva Almeida (Departamento Sócios)

Especial Carreira: Nelson Costa (Treinador Taekwondo)

Especial Mérito Desportivo: Equipa masculina Natação



PRÉMIOS POR INERÊNCIA

Mundial: André Santos (Kickboxing)

Mundial: Vicente Pereira, Diogo Matos, João Vaz, André Almeida (Natação Adaptada)

Mundial: João Soldado (Ténis Mesa Adaptado)

Mundial: Bárbara Silva (Kempo)

Mundial: Sofia Moncóvio, Rita Batista (Hóquei Patins)

Mundial: Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto (Hóquei Patins)

Mundial: Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares, Lucas Santos, João Félix, José Domingues, Sofia Correia (Ginástica)

Europeu: João Costa (Tiro)

Europeu: Teresa Bonvalot (Surf)

Europeu: Tomás Paçó, João Matos, Erick Mendonça, Miguel Ângelo, Pany Varela, Pauleta, Zicky Té (Futsal)

Europeu: Tiago Santos e Hugo Estrela (Kickboxing)

Europeu: Equipa masculina Corta-Mato