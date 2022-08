Ricardo Esgaio apagou as contas que tinha em diferentes redes sociais depois de ter sido alvo de diversas críticas nesses espaços após o empate do Sporting em Braga, no arranque da Liga.

Ora, Ugarte, médio dos leões, e Tiago Tomás, emprestado ao Estugarda, saíram em defesa do lateral-direito, que foi ultrapassado em velocidade no terceiro golo dos bracarenses.

«2022 e ainda acham que este é o caminho», escreveu Tiago Tomás.

Ugarte foi mais evasivo: «Que fácil é criticar sem mostrar a cara. Que fácil é esconderem-se atrás de uma conta anónima. Ao menos tenham coragem e usem as próprias contas.»