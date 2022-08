Era, à partida, o jogo de cartaz da jornada de arranque do campeonato. Não defraudou as expetativas, essencialmente na primeira parte e na reta final. Sp. Braga e Sporting gladiaram-se pelos primeiros três pontos da época na pedreira num embate com seis golos. Em vantagem por três vezes, O Sporting viu os guerreiros resgatar a igualdade por três ocasiões. Ao fim de contas sobra um ponto para cada lado.

Boa propaganda ao futebol português. Bons momentos de futebol, incerteza no resultado até ao final – apenas foi selado aos 88 minutos – e um ambiente de jogo grande proporcionado pelos quase 18 mil espectadores presentes na pedreira. Os dois conjuntos subiram ao relvado de forma desinibida, dispostos a jogar taco a taco e, sobretudo, com alegria. Daí que em apenas 45 minutos se tenha assistido a quatro golos, dois para cada lado, e duas desvantagens anuladas pelo Sp. Braga.

Com dois reforços no onze – Morita e Trincão – a equipa de Alvalade pareceu sempre mais segura e mais natural nos seus processos, com Matheus Nunes a ser o epicentro do futebol leonino. O médio desbloqueou por duas vezes o jogo com as suas ações. Primeiro abriu caminho para Porro servir Pote para o primeiro do encontro, logo aos nove minutos. Depois passeou-se pelo setor intermediário, ganhando espaço para cruzar para o golo de primeira de Nuno Santos.

Nesta índole, nunca baixando os braços, o Sp. Braga com três reforços na primeira equipa de Artur Jorge – Victor Gomez, Niakité e Banza – foi mais reativo. Sobressaiu em determinadas fases do jogo e, por duas vezes, anulou as vantagens construídas pelos leões com dois golos de duas caras novas.

Primeiro foi Banza a marcar, apenas cinco minutos após o primeiro golo do Sporting. Ricardo Horta estava em posição de remate, mas fez o passe, e já em queda o avançado francês atirou com convicção para o empate. A mesma convicção com que Niakité, outro reforço, correspondeu de cabeça a um livre cobrado para a área de André Horta, nos descontos da primeira metade.

O intervalo trouxe contenção. Após 45 minutos de futebol puro, por vezes despreocupado, a segunda metade jogou-se com mais cautelas, com mais medo de por em causa o resultado e, ao fim ao cabo, com menos espetacularidade. Espetacularidade que ficou reservada para a reta final do encontro com as peças introduzidas a partir dos bancos.

Rochinha fabricou o terceiro golo dos leões, oferecendo-o a Marcus Edwards. O inglês respondeu afirmativamente e correspondeu com o terceiro golo do Sporting a sete minutos dos noventa, pensando-se que estaria aí a chave para o triunfo.

Mas, com uma alma enorme, o Sp. Braga teve forças para mais uma vez desfazer a desvantagem. A receita? Saiu também do banco. Djaló embalou pela esquerda fugindo a Esgaio, servindo Abel Ruiz de forma atrasada para o espanhol restabelecer a igualdade, desta feita a três bolas.

Empate com muito mais sabor para os arsenalistas, que acabam por conquistar um ponto depois de por três vezes terem de correr atrás do prejuízo. Claudicou o Sporting, saindo da pedreira com o sabor inverso. Teve por três vezes o triunfo à mercê, mas não teve competência para o segurar. Do ponto que sobra para cada lado, sobra também a certeza que na pedreira jogou-se um jogo, mesmo, de cartaz.