A FIGURA: Matheus Nunes

Abriu várias autoestradas para dar boleia ao Sporting, rasgando várias vezes pelo corredor central. Quando o jogo parecia não oferecer soluções, lá aparecia o médio brasileiro a deixar a concorrência para trás com uma tranquilidade assinalável. Acelerou diversas vezes o jogo e decidiu quase sempre bem, sendo que foi de ações suas que o Sporting construiu os dois primeiros golos em Braga. Abre caminho para Porro ganhar espaço no primeiro e cruza depois para o segundo, após mais uma arrancada.

O MOMENTO: terceiro golo do Sp Braga (88’)

Não há duas sem três. O ditado aplica-se à alma do Sp. Braga esta tarde, que recuperou de três desvantagens, a última a partir do banco. Djaló fugiu a Esgaio pela esquerda a grande velocidade e na linha de fundo fez o passe atrasado para Abel Ruiz, também ele saído do banco, encostar para o empate final a três bolas.

OUTROS DESTAQUES

Simon Banza

Reforço para o ataque dos guerreiros, o avançado confere maior imprevisibilidade à movimentação ofensiva do Sp. Braga. Abanou a rede duas vezes, uma delas partindo de posição irregular, mas mostrou ser um elemento ativo e perspicaz na linha da frente.

Pedro Porro

Boa movimentação, mais uma, pelo lado direito a causar o desequilíbrio que abriu caminho para o primeiro golo. Sempre intenso, o lateral direito espanhol destacou-se várias vezes pelo corredor,fazendo os leões crescer por esse flanco.

Abel Ruiz

Entrou para cifrar o resultado final com um golo oportuno quando o cronómetro se aproximava a passos largos do minuto noventa. O espanhol teve frieza para aparecer no sítio certo e finalizar de forma certeira. Mérito também para Djaló pela forma como provocou o desequilíbrio.

Pote

Enquanto teve pernas esteve sempre muito ativo. Móvel no ataque dos leões, apareceu em várias latitudes com perigo. Marcou o primeiro da tarde, e esteve perto de bisar.