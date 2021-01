Próximo adversário do Sporting na Liga, o Rio Ave mereceu elogios de Ruben Amorim esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico leonino chamou a atenção precisamente para dois jogadores que já passaram por Alvalade: Francisco Geraldes e Gelson Dala.

«O Gelson Dala e o Francisco Geraldes vão estar motivados, principalmente o Geraldes, um jogador que gosta destes jogos. Vejo uma equipa que não tem responsabilidade e acho que neste momento estes jogos são mais fáceis, não há tanto a responsabilidade dos pontos», afirmou, aos jornalistas.

«Temos de defender a nossa posição, ganhando ficamos mais duas semanas com quatro pontos de avanço, e iremos para a Taça da Liga mais confortáveis. Temos muito a ganhar», acrescentou.

Fora da Taça, Amorim defende que as responsabilidades do Sporting no campeonato sejam agora maiores: «Penso que não, fazemos sempre um all in no próximo jogo, levamos sempre assim. São competições a eliminar, tudo pode acontecer. Podemos ganhar a todos os jogos, como podemos perder. Não vejo isso com uma questão de estofo. O que aconteceu no jogo da Madeira é que geralmente somos muito eficazes, não fomos, o jogo complicou-se e não conseguimos dar a volta.»