O Sporting sofreu na passada segunda-feira, frente ao Marítimo, a segunda derrota na época, num jogo em que Ruben Amorim aproveitou para dar minutos de jogo a alguns jovens.

Esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Rio Ave, o técnico leonino justificou essas mudanças no onze e revelou que Eduardo Quaresma ocupará o lugar de Luís Neto, infetado com covid-19, frente aos vilacondenses.

«Não perdemos o jogo com o Marítimo pelos jogadores que se mudaram. O objetivo é ganhar sempre, mas não me esqueço onde estou e qual é este o projeto. Se temos jogo de dois em dois dias ou de três em três e não metemos os jovens a jogar, então quando é que eles vão jogar?», questionou.

«Eu vejo as coisas assim e o meu principal objetivo é ganhar os jogos. Esse é o nosso principal objetivo, mas estamos num projeto e os jovens precisam de oportunidades. O Neto está com covid-19, vai jogar o Eduardo Quaresma. O que entendemos é que deveríamos fazer aquelas alterações. Não foi pelos jogadores que jogaram, só não fizemos foi golos», acrescentou.