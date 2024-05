O Rio Ave ainda não garantiu totalmente a permanência, apenas garantiu que não desce de forma automática (na pior das hipóteses, portanto, vai jogar o play-off de manutenção), mas deve fazê-lo em breve. Melhor do que isso, porém, é a grande segunda volta que está a fazer.

Nesta altura, aliás, a formação de Luís Freire corre com o Sporting para alcançar a melhor defesa da segunda volta.

O Rio Ave é por exemplo a equipa com menos golos sofridos (11), ligeiramente à frente do Sporting (12). Seguem-se V. Guimarães (13), Benfica (14) e FC Porto (14).

Por outro lado, o Sporting é a equipa com menos derrotas na segunda volta (0), ligeiramente à frente... do Rio Ave (1). Seguem-se Benfica (2), Sp. Braga, V. Guimarães, Arouca e FC Porto (todos com três).

Refira-se ainda que o Sporting cumpriu no último domingo, frente ao FC Porto, uma volta completa sem perder, tendo deixado pontos apenas em Vila do Conde e no Dragão.

Já o Rio Ave, se não perder este sábado na receção ao V. Guimarães, bate o seu próprio recorde de invencibilidade na Liga, com 10 jogos consecutivos sem perder: igualou em Vizela o máximo de nove jogos sem perder que pertence às equipas de Carvalhal e do Félix Mourinho.