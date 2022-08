O Sporting recebe o Rio Ave, na 2.ª jornada da Liga 2022/23, depois de ter empatado com o Sp. Braga. Um jogo para acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Ruben Amorim não pode contar com Paulinho, que está lesionado e, por isso, terá de lançar uma frente de ataque diferente da que usou diante dos minhotos.

Quanto à equipa de Vila do Conde, a aposta no 3x4x3 deve ser para manter, com as dúvidas a prenderem-se, sobretudo, na frente de ataque também, depois da derrota por 1-0 com o Vizela, em casa.

Percorra a galeria e vea as equipas prováveis para o duelo que o Maisfutebol vai acompanhar EM DIRETO.