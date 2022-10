O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Varzim (1-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Demonstrámos incapacidade de marcar um golo, contra uma equipa bem organizada. Qualquer bola está a dar golo na nossa baliza, tem acontecido também no campeonato. Parabéns ao Varzim, temos de levantar a cabeça e olhar para as competições que ainda faltam.

[O que justifica tanto tempo com a bola sem conseguir transformar isso em oportunidades de golo?] Incapacidade dos nossos jogadores. Temos de ser melhores na definição dos ataques, em muitas situações.

[Faltaram opções no banco?] Não podemos estar a jogar com uma equipa da Liga 3 e falar da falta de opções. Não tocamos nesse ponto. Temos de ser melhores. Não podemos estar constantemente com os jogos controlados e qualquer lance de perigo dar golo, e depois não conseguimos nós marcar. Tem sido o espelho da época.

[É duro cair logo no primeiro jogo da Taça e com uma equipa da Liga 3] Claro que é duro, isto são momentos que marcam e são inadmissíveis. Temos de ser melhores.»