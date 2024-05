Ruben Amorim, em declarações à flash interview da Sport TV, depois da vitória do Sporting sobre o Desp. Chaves por 3-0, a contar para a 34.ª jornada da Liga:

«Era importante vencer todos os jogos em casa, não deu para preparar a Taça de Portugal neste jogo, existiram muitas paragens, a saída do Luís Neto, muita emoção, este dia ia ser sempre assim. Fizemos 90 pontos, chegámos às 29 vitórias e acho que completámos bem este campeonato. Já falei do Adán e do Luís Neto, é a a parte mais difícil de um treinador, nunca o tive de o fazer, mas tudo que eles nos deram é difícil de explicar o que significaram para nós. Acho que é importante lembrar o momento em que estivemos, com o que passámos com o Lask e tudo mais. Destacar o que construímos com os adeptos, com o presidente e com o Hugo Viana. O sentimento deste grupo vai ser difícil voltar a viver. Os outros vão ter de ter a ultima palavra a partir de agora, tiveram o exemplo do Luís Neto nos últimos anos e outros vão ter de assumir. Já estamos a planear a próxima época, há um peso diferente e isso sente-se no grupo».