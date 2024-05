No emocionante jogo de despedida, Luís Neto teve uma homenagem aos largos anos em que jogou com a camisola do Sporting. Nos momentos que antecederam o levantar da taça de campeão, o defesa central deixou algumas palavras de apreço em pleno Estádio José Alvalade.

«Queria dizer que vesti a camisola do Sporting, vivi muito este clube, senti por dentro como é especial. Hoje o Sporting está estruturado para continuar a ganhar. Fazem parte do Sporting grandes recursos humanos, jogadores, staff, academia. Temos o mister. Fui-me apercebendo disso. Dizem que o Sporting é um clube de zero títulos, mas mostrámos este ano que conseguimos ganhar. Agradecer por me terem deixado fazer parte disto. O Sporting não é só o maior de Portugal porque nós queremos, mas porque também ganha, e de forma incontestável, como fizemos este ano», disse o jogador.

Luís Neto recebeu também um quadro e uma bola alusivos ao clube, com o pequeno Rodrigo, filho do futebolista, a ficar claramente emocionado e a verter algumas lágrimas.