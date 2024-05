Antonio Adán, guarda-redes que está de saída do Sporting, em declarações aos adeptos e na flash interview à Sport TV, em Alvalade, após a vitória sobre o Desp. Chaves (3-0):

«Em primeiro lugar, parabéns a todos por mais um título, isto também é vosso. Muito obrigado. Em segundo lugar, uma palavra de agradecimento a todos vós por estes quatro anos nos quais eu e a minha família fomos muito felizes. Foram quatro anos de êxito, de muitos títulos, de grandes momentos e espero que daqui para a frente continuem assim, que não deixem cair este clube, que não deixem cair a história deste clube e continuem com um futuro cheio de títulos. Dia 26 [de maio] temos uma prova importante e espero poder despedir-me deste clube como cheguei, a ganhar títulos pelo Sporting.»

«É uma mistura de sensações, inevitavelmente de felicidade e satisfação por 4 anos de bom trabalho e muitos êxitos. É isso que me deixa feliz, agradecer pelo reconhecimento do clube, de todos os nossos adeptos e sobretudo além dos títulos, fico com o respeito que todos me mostraram durante estes 4 anos. isso para mim é o mais importante

«Lesão? Foi difícil e continua a ser difícil. Não sei o que pensam, mas foi uma lesão importante e quando parecia que estava recuperado, voltei a sentir dores que atrasou tudo. Nunca é bom momento para uma lesão, gostaria de poder ter estado nas decisões finais antes de sair, mas não pude. Estou feliz pelos meus companheiros, por Franco, pelo Diogo Pinto e pelo Kiko que jogou hoje.»

«A dois jogos de renovar? Não há muito para pensar. As lesões não surgem no momento certo. Se queria fica? Sempre disse, fui e sou muito feliz aqui no Sporting. Acaba uma etapa e começará outra. Foi uma das etapas mais importantes da minha carreira.»

«Além dos títulos, o respeito que as pessoas me mostraram desde que chegámos e que tenho recebido na rua. Isso é mais importante que os títulos. Oxalá dia 26 possamos conseguir a última Taça e conseguiria todos os títulos possíveis em Portugal. Espero que não passem tantos anos para conseguirmos títulos tão importantes como nestes quatro anos.»