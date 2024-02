St. Juste fora, Diomande dentro. Ruben Amorim desfez as dúvidas em relação ao regresso dos centrais na antevisão do jogo do Sporting em casa do Moreirense.

«St. Juste ainda não vai ser convocado. Já está connosco a treinar, mas precisa de mais tempo. O Ousmane [Diomande] veio bem e vai ser convocado. Não está só em luta com o Quaresma. Joga em várias posições e temos de variar consoante o jogo», começou por dizer o técnico leonino na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde deste domingo em Alcochete.

Na sequência do anúncio do regresso do costa-marfinense, que recentemente se sagrou campeão africano de seleções, Amorim revelou: «Esta semana vai ter de haver rotação nestes jogos. O campeonato é a nossa prioridade. Vamos meter os melhores a jogar. Depois fazemos uma avaliação para o que vem daqui para a frente.»

O Sporting joga em Moreira de Cónegos esta segunda-feira, em jogo da 22.ª jornada que tem início marcado para as 20h15 e pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Recorde-se que depois do jogo do campeonato o Sporting vai receber na próxima quinta-feira o Young Boys, e vai tentar confirmar a presença nos oitavos de final da Liga Europa depois de ter vencido na Suíça por 3-1.