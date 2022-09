A paragem para os compromissos das seleções nacionais aconteceu após uma derrota no Bessa e com o Sporting a ver o líder Benfica a 11 pontos. O treinador dos leões, Ruben Amorim, reconheceu que a equipa atravessa um mau momento, mas não quis colocar a pressão extra da classificação.

«Em relação à tabela, não podemos ficar nervosos com isso, mas temos de ter noção. Se durante dois anos fomos tão existentes e consideramos a época passada escassa, temos de ter noção de onde estamos», assumiu o técnico leonino na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

Amorim admitiu também que a situação no campeonato é difícil e preferiu não pensar na conquista do título. «São 11 pontos, são muitos pontos. Estamos na sétima jornada e não vale a pena estarmos a fazer contas. No ano passado, estávamos a fazer contas com três pontos de atraso e senti a equipa muito ansiosa por ter de os recuperar, portanto, não vou estar a falar em títulos. O Sporting é sempre candidato a títulos, quando iniciámos a época dissemos que queríamos os títulos todos, mas sabemos do momento em que estamos. Não vale a pena pensar em títulos, no fim fazemos as contas e toda a gente vai assumir a responsabilidade e eu serei o primeiro. Mas isto ainda não acabou. Ainda há muitos pontos e títulos em disputa. Não há que pensar na tabela, é ganhar todos os jogos daqui para a frente.»

[em atualização]