Ruben Amorim desvalorizou esta sexta-feira a polémica da eventual guarda de honra do Benfica no dérbi deste sábado, no Estádio da Luz.

O treinador do Sporting, recém-campeão nacional, afirmou, em conferência de imprensa, que não vê nesta situação um «caso», pois não é tradição em Portugal.

«Foram dados os parabéns. Não é uma tradição em Portugal, poderá vir a ser. Nós queremos é ganhar e toda a gente assinalou como um título justo. Para nós não é caso o Benfica não fazer vénia em Portugal porque não é tradição», afirmou.

[Em atualização]